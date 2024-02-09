Гарагуля Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
08.04.1965
Рождение ребёнка
04.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989