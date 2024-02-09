Гарагуля Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарагуля Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарагуля Дмитрий Иванович

Мать: Гарагуля (Гарагуля) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
08.04.1965
Рождение ребёнка
04.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989

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