Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макухин Артем Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Макухин Данила (Даниил) Артемов
Отец ребёнка: Макухин Артем Андреев
Смерть
Неизвестно