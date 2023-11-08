Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макухин Самуил Артемиев

Отец ребёнка: Макухин Артем Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Артем Андреев

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Макухин Данила (Даниил) Артемов

Отец ребёнка: Макухин Артем Андреев

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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