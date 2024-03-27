Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Родовский Моисей

Отец ребёнка: Родовский Израиль

פולין
Рождение ребёнка
1874

Сын: Родовский Арон

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Рождение ребёнка
1876

Сын: Родовский Пейсах

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Рождение ребёнка
1877

Сын: Родовский Иосиф

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Рождение ребёнка
1882

Сын: Родовский Исай

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Рождение ребёнка
1884

Сын: Родовский Яков

Отец ребёнка: Родовский Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родовский Израиль

Смерть
Неизвестно
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