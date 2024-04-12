Тимошенко Алеся
Место рождения
Дата рождения10.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.?
Рождение ребёнка
20.12.?
Сын: Тимошенко Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Д Сергеевна
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошенко Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно