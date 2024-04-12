Тимошенко Алеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Алеся

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Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

10.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.?

Сын: Тимошенко Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Д Сергеевна

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошенко Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Сергей Михайлович

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