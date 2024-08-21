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Фесько Василий

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Место рождения

Беларусь, Могилёвская область, Черевач

Дата рождения

14.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1955

Отец: Фесько Михаил

Мать: Фесько (Горелик) Мария

Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Васiль Фесько
Военная служба
С 1974 по 1976
ВДВ
Бракосочетание
16.08.1977

Жена: Фесько (Сушко) Надежда

Рождение ребёнка
11.10.1980

Дочь: Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Фесько (Сушко) Надежда

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