Фесько Василий
Место рожденияБеларусь, Могилёвская область, Черевач
Дата рождения14.08.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1955
Отец: Фесько Михаил
Мать: Фесько (Горелик) Мария
Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Васiль Фесько
Военная служба
С 1974 по 1976
ВДВ
Бракосочетание
16.08.1977
Жена: Фесько (Сушко) Надежда
Рождение ребёнка
11.10.1980
Дочь: Шибанова (Фесько) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Фесько (Сушко) Надежда