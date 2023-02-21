Никулина Зеленых Валентина Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Зеленых Валентина Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

20.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Никулин Демид

Мать: Никулина Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.11.1943

Дочь: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна

Отец ребёнка: Зеленых Некифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленых Мария Некифоровна

Отец ребёнка: Зеленых Некифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленых Василий Некифорович

Отец ребёнка: Зеленых Некифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленых Некифор

Смерть
20.11.1960
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