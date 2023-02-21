Никулина Зеленых Валентина Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти20.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Никулин Демид
Рождение ребёнка
24.11.1943
Дочь: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна
Отец ребёнка: Зеленых Некифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленых Мария Некифоровна
Отец ребёнка: Зеленых Некифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеленых Василий Некифорович
Отец ребёнка: Зеленых Некифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зеленых Некифор
Смерть
20.11.1960