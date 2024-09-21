Сбратова Наталия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Скворцова (Сбратова) Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Сбратов Илья
Рождение ребёнка
1912
Сын: Сбратов Федор Ильич
Отец ребёнка: Сбратов Илья
Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1965