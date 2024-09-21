Сбратова Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбратова Наталия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Скворцова (Сбратова) Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Сбратов Илья

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сбратов Федор Ильич

Отец ребёнка: Сбратов Илья

Беломестная Двойня, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1965

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