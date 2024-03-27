Абдульмянов Имай Бедрадинович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1915 Дата и место призыва: __.11.1941 Воинское звание: сержант Военно-пересыльный пункт: 186 армейский запасной стрелковый полк, 186 азсп 43 А Выбытие из воинской части: 08.02.1942 Куда выбыл: 9 гвардейская стрелковая дивизия, 9 гв. сд

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