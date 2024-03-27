Абдульмянов Имай Бедрадинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдульмянов Имай Бедрадинович

Место рождения

д.Красный Яр, Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Абдульмянов Бадретдин

Мать: Фейруза

д.Красный Яр, Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
30.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный Яр
Военная служба
Неизвестно
Абдульмянов Имай Бедрадинович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1915 Дата и место призыва: __.11.1941 Воинское звание: сержант Военно-пересыльный пункт: 186 армейский запасной стрелковый полк, 186 азсп 43 А Выбытие из воинской части: 08.02.1942 Куда выбыл: 9 гвардейская стрелковая дивизия, 9 гв. сд
Абдульманов Имай Красноармеец, __.__.1915, Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Кр.-Яр. Сводная картотека Перечень наград 06.11.1947 Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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