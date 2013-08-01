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Чернов Серафим Витальевич
Чернов Серафим Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.2013
Пол
Мужской
Отец
Чернов Виталий Анатольевич
1987 г.р.
Мать
Буйко Юлия Вячеславовна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2013
Отец:
Чернов Виталий Анатольевич
Мать:
Буйко Юлия Вячеславовна
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