Сперанская (Благовещенская) Ольга Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
19.08.1866
Сын: Сперанский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1868
Сын: Сперанский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.1869
Сын: Сперанский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Александра Василевна
Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно