Сперанская (Благовещенская) Ольга Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская (Благовещенская) Ольга Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Благовещенский Афанасий Александрович

Мать: Благовещенская Евдокия Сумеонова

Рождение ребёнка
19.08.1866

Сын: Сперанский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Сперанский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.07.1869

Сын: Сперанский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Александра Василевна

Отец ребёнка: Сперанский Василий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сперанский Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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