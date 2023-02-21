Рощина-Хлуденева Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1967
Дочь: Конюхова-Рощина Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1974
Дочь: Рощина Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Рощин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рощин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конюхов Александр
Смерть
Неизвестно