Рощина-Хлуденева Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина-Хлуденева Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1967

Дочь: Конюхова-Рощина Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1974

Дочь: Рощина Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Рощин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Александр

Смерть
Неизвестно
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