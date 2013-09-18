Strukel (Ilse) Manon May Marianne — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Strukel (Ilse) Manon May Marianne

Место рождения

Naples, Campania Italy

Дата рождения

30.04.1920

Дата смерти

18.09.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Naples, Campania Italy
Бракосочетание
25.06.1945

Муж: Strukel Henry Mikael

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Strukel Henry Mikael

Работа или профессия
Неизвестно
Rouva, signora
Смерть
18.09.2013
Похороны
19.10.2013
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