Strukel (Ilse) Manon May Marianne
Место рожденияNaples, Campania Italy
Дата рождения30.04.1920
Дата смерти18.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.06.1945
Муж: Strukel Henry Mikael
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Strukel Henry Mikael
Работа или профессия
Неизвестно
Rouva, signora
Смерть
18.09.2013
Похороны
19.10.2013