Шталь Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шталь Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шталь Любовь Александровна

Рождение ребёнка
05.04.1996

Сын: Шталь Александр Андреевич

Мать ребёнка: Шталь Любовь Александровна

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