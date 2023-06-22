Шталь Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шталь Любовь Александровна
Рождение ребёнка
05.04.1996
Сын: Шталь Александр Андреевич
Мать ребёнка: Шталь Любовь Александровна