Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Никифор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1786
Жена: Прасковья Степановна
Упоминание
1787
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишеского уезда с.Гремячева 18 Федор Иванов 35 1752 жена его Прасковья Степанова 21 1766 дети их Никифор 16 1771 жена его Акилина Васильева 16 1771... Показать все
Упоминание
1794
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР 4 Федор Иванов 46 1748 жена его Прасковья Степанова 46 1748 дети у них Агафья 11 1783 Наталья 9 1785 Никифор Федоров 23 1771 Акулина Васильева 21 1773 де... Показать все
Смерть
Неизвестно