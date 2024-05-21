Федор Иванович Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Никифор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1786

Жена: Прасковья Степановна

Упоминание
1787
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1787 ф.5 о.6 д.1 л.248 Исповедные росписи Лаишеского уезда с.Гремячева 18 Федор Иванов 35 1752 жена его Прасковья Степанова 21 1766 дети их Никифор 16 1771 жена его Акилина Васильева 16 1771... Показать все
Упоминание
1794
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1794 г. Ф. 5, о. 13, д. 8 ИР 4 Федор Иванов 46 1748 жена его Прасковья Степанова 46 1748 дети у них Агафья 11 1783 Наталья 9 1785 Никифор Федоров 23 1771 Акулина Васильева 21 1773 де... Показать все
Смерть
Неизвестно

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