Глебов Александр Глебович
Место рождения
Дата рожденияС 1870 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1880
Отец: Глеб Герасимович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Опасина Пульхерия Александровна
Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.
Дочь: Глебова Анна Александровна
Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1908
Дочь: Глебова Евфалия Александровна
Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1910 ст.
Сын: Глебов Кенсорин Александрович
Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Глебов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно