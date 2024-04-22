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Глебов Александр Глебович

Место рождения

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

С 1870 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1880

Отец: Глеб Герасимович

Мать: Евдокия Ивановна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Опасина Пульхерия Александровна

Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1907 ст.

Дочь: Глебова Анна Александровна

Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1908

Дочь: Глебова Евфалия Александровна

Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.09.1910 ст.

Сын: Глебов Кенсорин Александрович

Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Глебов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Глебова Евлампия Николаевна

Сидорово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Евлампия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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