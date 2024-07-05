Денисова Федосья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисова Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Никита Павлович

Рождение ребёнка
11.04.1912

Сын: Денисов Василий Никитич

Отец ребёнка: Денисов Никита Павлович

Малая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Денисов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Денисов Никита Павлович

Смерть
Неизвестно

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