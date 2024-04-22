Петров Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1960
Рождение ребёнка
14.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности