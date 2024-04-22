Петров Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Александрович

Место рождения

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.01.1960

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1960

Отец: Петров Александр Романович

Мать: Петрова Мария Алексеевна

Макаровка, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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