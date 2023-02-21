Чудакова Агрофена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧудакова Агрофена Семеновна

Чудакова Агрофена Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чудаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1842 г. 14 семья дворовых в 1850 г. 8 семья дворовых в 1858 г.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудаков Николай Прокофьевич

Смерть
После 1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close