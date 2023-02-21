Чудакова Агрофена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чудаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич
92 семья в 1843 Переведен Московского уезда в село г.Бутурлина Троицкое в дворовые в 1842 г. 14 семья дворовых в 1850 г. 8 семья дворовых в 1858 г.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Чудаков Николай Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1843