Зельченко Зоя Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зельченко Зоя Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: Пирожкова Валентина Иосифовна

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