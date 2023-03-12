Петр Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Ефрем Петров
Мать ребёнка: не указана
д. Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Михаил Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Гаврил Петров
Мать ребёнка: Варвара Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Максимова
Смерть
До 1864