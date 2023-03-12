Петр Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1864

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Ефрем Петров

Мать ребёнка: не указана

д. Малые Ондоуши
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Михаил Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Гаврил Петров

Мать ребёнка: Варвара Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Максимова

Смерть
До 1864
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