Казансы Теляукай у(г)лы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казансы Теляукай у(г)лы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1736

Пол

Мужской

Отец

Около 1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Теляукай

Мать: не указана

Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
До 1711

Сын: Юлдаш Казансы у(г)лы

Мать ребёнка: не указана

Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Смерть
После 1736
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.
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