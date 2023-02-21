Казансы Теляукай у(г)лы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: Теляукай
Мать: не указана
Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Рождение ребёнка
До 1711
Сын: Юлдаш Казансы у(г)лы
Мать ребёнка: не указана
Предположительно. Точная дата и место рождения неизвестны.
Смерть
После 1736
Предположительно. Точная дата и место смерти неизвестны.