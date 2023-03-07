Бяков Петр Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Петр Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Александра Яковлева

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бякова Александра Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Александра Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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