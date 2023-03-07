Бяков Петр Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно