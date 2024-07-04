Осинцев Владимир Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Осинцев Михаил Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Осинцев Кондратий Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Осинцев Андрей Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1823