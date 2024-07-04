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Осинцев Владимир Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Осинцев Михаил Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Осинцев Кондратий Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Осинцев Андрей Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1823

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