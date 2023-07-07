Нугуманов Фоат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНугуманов Фоат

Нугуманов Фоат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугуманова Малика Фоатовна

Мать ребёнка: Нугуманова Луиза Ильдусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугуманова Альфида Фоатовна

Мать ребёнка: Нугуманова Луиза Ильдусовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нугуманова Рузиля Фоатовна

Мать ребёнка: Нугуманова Луиза Ильдусовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нугуманова Луиза Ильдусовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close