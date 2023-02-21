Морозов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Морозова Полина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Анастасия

Новоастраханка запорожской
Рождение ребёнка
?.02.1928

Дочь: Морозова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Анастасия

Новоастраханка
Рождение ребёнка
18.12.1929

Дочь: Шумакова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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