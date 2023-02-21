Морозов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Морозова Полина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Анастасия
Новоастраханка запорожской
Рождение ребёнка
?.02.1928
Дочь: Морозова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Анастасия
Новоастраханка
Рождение ребёнка
18.12.1929
Дочь: Шумакова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Анастасия
Смерть
Неизвестно