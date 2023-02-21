Лысенко Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.12.2003
Дочь: Лысенко Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.2008
Сын: Лысенко Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности