Лысенко Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.12.2003

Дочь: Лысенко Вероника Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.2008

Сын: Лысенко Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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