Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1743

Сын: Нестор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Нестор Андреевич (1743 — 1798) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Андрея Григорьевича. Служил дьяконом в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.100 оп.8... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Домна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Андрей Андреевич (1753 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Анна Георгиевна (1754-?), дочь священника Ге... Показать все
Смерть
Неизвестно

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