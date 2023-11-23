Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Нестор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Нестор Андреевич (1743 — 1798) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда1 Андрея Григорьевича. Служил дьяконом в том же селе. О семье его данных нет. Источники: ГАЯО ф.100 оп.8... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Домна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Андрей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Андрей Андреевич (1753 — ?) Родился в семье священника Александровой пустыни Рыбинского уезда Андрея Григорьевича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Анна Георгиевна (1754-?), дочь священника Ге... Показать все
Смерть
Неизвестно