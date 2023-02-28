Гуселетов Исай Петрович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Гуселетов Петр Осипович
Мать: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гуселетов Гаврила Исаевич
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Варвара Исаевна
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Исаевна
Мать ребёнка: Гуселетова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова ?
Смерть
Неизвестно