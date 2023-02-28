Гуселетов Исай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуселетов Исай Петрович

Гуселетов Исай Петрович

avatar

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Гуселетов Петр Осипович

Мать: Гуселетова ?

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гуселетов Гаврила Исаевич

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Варвара Исаевна

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Исаевна

Мать ребёнка: Гуселетова ?

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close