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Шагалова Вероника Алексеевна
Шагалова Вероника Алексеевна
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
09.04.2005
Пол
Женский
Отец
Шагалов Алексей Валерьевич
1976 г.р.
Мать
Парфененко Светлана Викторовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2005
Отец:
Шагалов Алексей Валерьевич
Мать:
Парфененко Светлана Викторовна
Томск
, город Томск, Томская область
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