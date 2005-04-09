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Шагалова Вероника Алексеевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2005

Отец: Шагалов Алексей Валерьевич

Мать: Парфененко Светлана Викторовна

Томск, город Томск, Томская область
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