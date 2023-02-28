(Буханова) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Буханова) Дарья Андреева

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
15.10.1886

Муж: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Рождение ребёнка
13.02.1891

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1894

Дочь: Васса Егорова

Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1902

Сын: Цыбезов Иван Егорович

Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.05.1906

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.12.1909

Сын: Цыбезов Степан Егорович

Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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