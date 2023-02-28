(Буханова) Дарья Андреева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1886
Рождение ребёнка
13.02.1891
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1894
Дочь: Васса Егорова
Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов
Рождение ребёнка
17.02.1902
Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов
Рождение ребёнка
15.05.1906
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов
Рождение ребёнка
19.12.1909
Отец ребёнка: Цыбезов Георгий(Егор) Иванов
Смерть
Неизвестно