Ермолай Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Федот Алексеев

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филат Ермолаев

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Устинья Ермолаева

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мавра Ермолаева

Мать ребёнка: Настасья

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Ермолаев

Мать ребёнка: Февронья Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья

Смерть
Неизвестно
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