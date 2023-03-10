Ермолай Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Федот Алексеев
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филат Ермолаев
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Устинья Ермолаева
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мавра Ермолаева
Мать ребёнка: Настасья
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Ермолаев
Мать ребёнка: Февронья Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья
Смерть
Неизвестно