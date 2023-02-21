Емельянов Евдоким Евлампиев
Место рожденияКурская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Дата рождения1852
Дата смертиМежду 1887 и 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Емельянов Евлампий Ефимов
Мать: Александра Акимова
Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Ульяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Между 1887 и 1901