Емельянов Евдоким Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Евдоким Евлампиев

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Место рождения

Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево

Дата рождения

1852

Дата смерти

Между 1887 и 1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Емельянов Евлампий Ефимов

Мать: Александра Акимова

Курская губ. Долгополянская вол., с. Верхнее Чуфичево
Рождение ребёнка
1878

Сын: Емельянов Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Ульяна Семеновна

Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Между 1887 и 1901
Сорочий Лог, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
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