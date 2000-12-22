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Пономарев Матвей Анатольевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

22.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2000

Отец: Востриков Анатолий Анатольевич

Мать: Пономарева Лила Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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