Павшинская Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павшинская Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Анна Семеновна

Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павшинская Александра Семеновна

Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Яков Семенович

Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Иван Семенович

Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павшинский Никита Семенович

Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павшинский Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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