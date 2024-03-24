Павшинская Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Анна Семеновна
Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павшинская Александра Семеновна
Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Яков Семенович
Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Иван Семенович
Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павшинский Никита Семенович
Отец ребёнка: Павшинский Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно