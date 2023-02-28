Поллак Владимир (Вильгельм) Бернгардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поллак Владимир (Вильгельм) Бернгардович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880

Отец: Поллак Борис (Бернгард) Вольдемарович

Мать: Поллак Эрнестина Игнатьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Поллак Борис Владимирович

Мать ребёнка: Поллак Наталья Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Поллак Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Поллак Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Артист Императорских театров
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Консерватория
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Поллак Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поллак Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поллак Надежда

Смерть
Неизвестно
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