Поллак Владимир (Вильгельм) Бернгардович
Место рождения
Дата рождения25.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1880
Рождение ребёнка
1902
Сын: Поллак Борис Владимирович
Мать ребёнка: Поллак Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Поллак Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Поллак Наталья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Артист Императорских театров
Образование
Неизвестно
Консерватория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Поллак Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поллак Надежда
Смерть
Неизвестно