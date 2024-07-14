Щербаков Владимир Александрович
Место рожденияЮрино
Дата рождения10.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961
Юрино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Людмила
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.04.1986
Сын: Щербаков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Щербакова Людмила
Рождение ребёнка
26.09.1992
Дочь: Смирнова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Щербакова Людмила
Рождение ребёнка
17.10.2002
Дочь: Щербакова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Щербакова Людмила