Щербаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Владимир Александрович

Щербаков Владимир Александрович

Место рождения

Юрино

Дата рождения

10.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1961

Отец: Щербаков Александр Васильевич

Мать: Щербакова Валентина Филипповна

Юрино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Людмила

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.04.1986

Сын: Щербаков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Щербакова Людмила

Рождение ребёнка
26.09.1992

Дочь: Смирнова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Щербакова Людмила

Рождение ребёнка
17.10.2002

Дочь: Щербакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Щербакова Людмила

Мы используем куки для улучшения работы сайта.