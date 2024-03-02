Макарова Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Светлана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Школьник Леонид

Мать: Школьник София Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середина Марина Павловна

Отец ребёнка: Макаров Павел Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Павел Владимирович

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