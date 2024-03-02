Макарова Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Школьник Леонид
Мать: Школьник София Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середина Марина Павловна
Отец ребёнка: Макаров Павел Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Павел Владимирович