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Логинов Максим Петров

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Место рождения

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Логинов Петр Петров

Мать: Логинова Афимья Никитина

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Авдотья Максимова

Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Федосья Максимова

Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Логинов Леонтий Максимов

Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Логинов Никифор Максимов

Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева

Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Марья Аверкиева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чернушки большой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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