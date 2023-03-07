Логинов Максим Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Логинов Петр Петров
Мать: Логинова Афимья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Авдотья Максимова
Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Федосья Максимова
Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Логинова Марья Аверкиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Марья Аверкиева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762