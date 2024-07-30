Метлина (Фричле) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руденко (Метлина) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Метлин Василий Егорович
Рождение ребёнка
22.05.1963
Сын: Метлин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Метлин Василий Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1976
Отец ребёнка: Метлин Василий Егорович
Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Насоново, Валуйский, Белгородская область