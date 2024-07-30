Метлина (Фричле) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метлина (Фричле) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метлин Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Руденко (Метлина) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Метлин Василий Егорович

Рождение ребёнка
22.05.1963

Сын: Метлин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Метлин Василий Егорович

Рождение ребёнка
16.01.1976

Сын: Метлин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Метлин Василий Егорович

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Насоново, Валуйский, Белгородская область

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