Прокуроров Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокуроров Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.09.1897

Отец: Прокуроров Дмитрий Алексеевич

Мать: Прокуророва Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Жилино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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