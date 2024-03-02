Конарев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конарев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2013

Сын: Конарев Михаил Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2015

Дочь: Конарева Мария Ивановна

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Рождение ребёнка
17.11.2020

Сын: Конарев Матвей Иванович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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