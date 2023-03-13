Яна Яков Ермилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яна Яков Ермилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1707

Дата смерти

До 01.01.1744

Пол

Мужской

Отец

После 1674 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1707

Отец: Яна Ермил Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1728

Сын: Яна Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1732

Сын: Яна Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 01.01.1744
Рождение ребёнка
1751

Сын: Соломахин Дементей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

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