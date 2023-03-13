Яна Яков Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1707
Дата смертиДо 01.01.1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1707
Отец: Яна Ермил Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1728
Сын: Яна Ларион Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1732
Сын: Яна Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 01.01.1744
Рождение ребёнка
1751
Сын: Соломахин Дементей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана