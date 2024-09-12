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Климов Федот Антонович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1901

Отец: Климов Антон Емельянович

Мать: Климова Анна Викторовна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 24 род. Феодот в деревня Романово у запасный рядовой из крестьян Климов Антон Емельянов и за... Показать все
Крещение
20.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 24 род. Феодот в деревня Романово у запасный рядовой из крестьян Климов Антон Емельянов и за... Показать все
Смерть
Неизвестно

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