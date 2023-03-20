Богданова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова Марфа Ивановна

Богданова Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842

Сын: Богданов Николай Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван

Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Богданов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close