Богданова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Богданов Николай Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Богданов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Иван
Смерть
Неизвестно