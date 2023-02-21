Батухтин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1932
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1932
Отец: Батухтин ?
Мать: Батухтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1995