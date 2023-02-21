Батухтин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батухтин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1932

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1932

Отец: Батухтин ?

Мать: Батухтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
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