Юрьева Агафия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Настасия Андреевна
Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно