Юрьева Агафия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьева Агафия Степановна

Юрьева Агафия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юрьев Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Настасия Андреевна

Отец ребёнка: Юрьев Андрей Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close