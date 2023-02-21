Жулега Парфен Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Жулега Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья Парфенова
Мать ребёнка: Жулега Февронья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулега Фома Парфенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулега Февронья Иванова
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1808