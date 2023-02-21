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Жулега Парфен Давидов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Жулега Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Жулега Диомид Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья Парфенова

Мать ребёнка: Жулега Февронья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулега Фома Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулега Ермола Парфенов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулега Февронья Иванова

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1808
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