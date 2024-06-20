Банных Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: (Банных) Екатерина Федосеевна
Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: (Банных) Васса Федосеевна
Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Банных Афанасий Федосеевич
Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 40 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.510 двор № 198
Рождение ребёнка
1824 ст.
Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич
Упоминание
1834 ст.
Ревизская сказка Коневской волости: 50 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.277 двор 535
Смерть
Неизвестно