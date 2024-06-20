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Банных Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банных Федосей Григорьевич

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: (Банных) Екатерина Федосеевна

Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: (Банных) Васса Федосеевна

Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Банных Афанасий Федосеевич

Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 40 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.510 двор № 198
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Банных Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Банных Федосей Григорьевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка Коневской волости: 50 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.277 двор 535
Смерть
Неизвестно

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