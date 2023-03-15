Корнев Елисей Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнев Терентий Васильев
Мать: Корнева Васса Ефимова
Рождение ребёнка
1866
Сын: Корнев Иван Елисеев
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
03.04.1873
Дочь: Мария Елисеева
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Смерть
Неизвестно