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Корнев Елисей Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнев Терентий Васильев

Мать: Корнева Васса Ефимова

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корнев Иван Елисеев

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
03.04.1873

Дочь: Мария Елисеева

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Рождение ребёнка
1877

Сын: Корнев Степан Елисеев

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Смерть
Неизвестно
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