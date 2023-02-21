Дыркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыркин Александр

Дыркин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дыркина Мария Васильевна

с. Гоголь-Бор Пензенская область Земетчинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дыркин Виталий Александович

Мать ребёнка: Дыркина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дыркина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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